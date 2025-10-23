Текслер подтвердил гибель 10 человек при взрыве в Копейске

В результате взрыва в Копейске в Челябинской области погибли 10 человек. Эту информацию подтвердил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале .

По его словам, пожар уже потушили. Сейчас спасатели обследуют территорию. Для разбора завалов прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. Также на месте работают психологи МЧС России.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое», — написал Текслер.

Двоих пациентов перевезли в ожоговый центр, еще двоих — в областную клиническую больницу. Одна из пострадавших осталась в городской больнице, потому что пока не подлежит транспортировке.

В Копейском городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близких погибших. Он пообещал оказать им помощь и поддержку.