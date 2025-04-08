Течение унесло российскую туристку на Шри-Ланке

На южном побережье Шри-Ланки едва не погибла российская туристка. Сильное течение отнесло ее с пляжа возле города Хиккадува, сообщил сайт Newswire .

Вечером 29-летняя девушка из России купалась на местном пляже. Сильные волны унесли ее в сторону, она не смогла самостоятельно выбраться на берег. Двое сотрудников спасательного отряда полиции Хиккадувы спасли туристку. Никто не пострадал.

В феврале 53-летняя россиянка умерла, пытаясь сделать селфи в поезде со станции Бадулла в Коломбо Форт. Она хотела сфотографироваться на фоне девятиарочного моста около города Элла, высунулась наружу, ударилась головой о камень и выпала из вагона. Экстренные службы госпитализировали туристку с травмами головы, в больнице она скончалась.