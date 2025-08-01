Двое детей пострадали при пожаре на Ленинском проспекте в Москве

Двое детей пострадали при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Возгорание началось на девятом этаже. Пострадавшие дети жили этажом выше, они плакали и просили о помощи. В итоге их отправили в больницу.

Квартира, где случился пожар, как передает источник, сильно захламлена. Ее жильца тоже спасли. Сейчас огонь уже потушили, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Само здание старой постройки, комбинированной этажности — от четырех до десяти этажей.

В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения уточнили, что пострадавшим детям три года и семь лет. Их отправили в Морозовскую больницу, состояние одного ребенка оценивают как тяжелое, другого — как средней тяжести.