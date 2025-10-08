Танцы обнаженных россиянок в ночном клубе в Татарстане попали на видео
Mash Iptash: обнаженные девушки устроили танцы в ночном клубе Набережных Челнов
Несколько обнаженных девушек станцевали в одном из ночных клубов Набережных Челнов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
Девушки залезли на барную стойку, оголили грудь и изобразили половой акт друг с другом*. Когда именно засняли отдыхающих и понесли ли они какую-либо ответственность, не уточняется.
Поведение гостий заведения удивило других посетителей ночного заведений и вызвало волну обсуждений в Сети.
В июле героиней соцсетей стала 30-летняя местная жительница, станцевавшая обнаженной на капоте автомобиля в Краснодаре. На нее завели два административных протокола за отказ от медосвидетельствования и мелкое хулиганство.
В феврале в том же городе обнаженная 28-летняя женщина вылезла в люк салона в Mercedes и продемонстрировала прохожим пышную грудь. В отделе полиции она раскаялась за проявленное неуважение к обществу и признала вину.
*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.