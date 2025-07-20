Обнаженная девушка станцевала на капоте авто в центре Краснодара

В Краснодаре девушка станцевала полностью обнаженной на капоте автомобиля на улице Красной. Полиция Краснодарского края начала проверку по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

Кадры с перфомансом завирусились в социальных сетях и мессенджерах, гуляющие восприняли картину с недоумением. Полицейские оперативно установили личность танцовщицы, которой оказалась 30-летняя местная жительница.

Участковые составила на девушку два административных протокола за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования. Ответственность за каждое из правонарушений предусматривает максимальное наказание до 15 суток административного ареста.

Также следователи начали проверку по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», выразившееся в повреждении чужого автомобиля.

Ранее обнаженная «гимнастка» станцевала на крыше автобуса в Кирове и попала на видео.