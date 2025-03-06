Танцевал в бюстгальтере под овации. Депутат Даниил Черток оскандалился на «Вахте памяти»

Депутат Даниил Черток из муниципального совета МО Лиговка-Ямская шокировал россиян своими танцами на мероприятии «Вахта памяти». В сети всплыло видео, на котором молодой человек выступает на сцене в женском бюстгальтере.

«Это кадры годичной давности с „Вахты памяти“, которая проходила на Синявинских высотах под Ленинградом, где в годы войны шли страшные бои и где погибло очень много советских солдат», — прокомментировал завирусившийся ролик журналист Дмитрий Борисенко в своем Telegram-канале.

Тогда Черток был участником «Волонтерской роты», отметил журналист. Сейчас молодой человек избран в качестве муниципального депутата в МО Лиговка-Ямская.

«Сказать, что в Петербурге у людей шок от такого патриотизма, это не сказать ничего», — добавил Борисенко.

В региональном отделении «Волонтерской роты боевого братства» молодые люди участвуют в раскопках, патриотических мероприятиях и оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи. Эти волонтеры выезжают на места сражений ВОВ и участвуют в раскопках.

Танец в нижнем белье вызвал возмущение у общественников, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Еще в 2024 году они обращались к депутатам Государственной думы с просьбой обратить внимание на эту проблему, а сейчас написали открытое письмо секретарю Санкт-Петербургского отделения «Единой России» Александру Бельскому. Ролик активно обсуждается в интернете, однако молодой депутат отказывается комментировать ситуацию.

Глава муниципального образования Лиговка-Ямская Екатерина Смирнова рассказала, что к работе депутата Чертока нет никаких претензий. Он регулярно посещает все заседания, активно помогает жителям, и за ним не замечено никаких отклонений от нормы.

Ранее корпоратив энергетиков филиала «Ставэлектросеть» обернулся скандалом и увольнением. В Сеть попало видео, на котором сотрудники развлекались с голой стриптизершей.