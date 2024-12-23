«Голая вечеринка» по-ставропольски. Корпоратив энергетиков обернулся скандалом и увольнением

Скандал после выложенного в сеть видео с корпоратива в честь Дня энергетика, во время которого сотрудники филиала «Ставэлектросеть» развлекались с голой стриптизершей, набирает обороты. Жгучие танцы брюнетки стоили директору предприятия Сергею Кайшеву должности. В беседе с 360.ru он рассказал, что сегодня, 23 декабря, у него «крайний рабочий день».

Появления танцовщицы, по словам Кайшева, никто не ожидал.

«Обычный намеченный корпоратив, посвященный Дню энергетика. Коллектив собрался отметить. В программе этих выступлений не было», — оправдывался он.

Этого было не остановить

Как отметил уволенный директор, все очень смахивает на то, что произошедшее не было случайностью, а носило заказной характер. Кто именно позвал стриптизершу, никто не признается.

«Моя ответственность, которую я с себя не снимаю, было это остановить. Но как остановить людей, которые весь год работали, а теперь отдыхают? <…> Это закрытый корпоратив, не для общественности», — сказал он.

По мнению Кайшева, ролик, который стал причиной всех бед, выложили сотрудники ресторана.

Подарок от руководства

Управляющий рестораном, где была вечеринка энергетиков, Рустам рассказал 360.ru, что не знал о шоу-программе с участием девушки.

«К нам подошли, сказали: „Вы извините, кто сейчас будет, это как бы инициатива директора, кто-то из руководства электросетей делает подарок“. Я, честно говоря, когда девушка вышла, думал, что это восточный танец будет, пока она не стала раздеваться», — подчеркнул он.

Стриптиз-сюрприз стал полной неожиданностью. По его словам, позже он узнал, что ведущая отговаривала празднующих от такого шоу.

«Я вам честно скажу, как это началось. Люди стали уходить», — добавил он.

Танец был всего пару минут. Но самым абсурдным в тот вечер стало то, что, пока энергетики праздновали, во всем городе были проблемы со светом.

«Корпоратив идет — свет выключился. Я в ресторане работаю уже 12 лет, у нас, чтобы на мероприятиях выключали свет, это было раза четыре. Но когда выключились в этот день, я даже обрадовался, думаю: „Как же будут решать?“ В день получилось так, что реально в городе не было света», — отметил он.

Теперь общественность сравнивает корпоратив энергетиков с «голой вечеринкой» у блогера Анастасии Ивлеевой. Возмущенные россияне уверены, что сейчас не время для подобных праздников.