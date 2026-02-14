Съемочной группе сериала «Жуки» пригрозили сроком за поливание храма водой

Уголовное наказание грозит съемочной группе сериала «Жуки» — она облила храм Николая Чудотворца в Калужской области водой в 20-градусный мороз. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Съемки проходили в деревне Нижние Подгоричи, группа наняла технику для полива храма. Фото и видео разлетелись по социальным сетям, местные жители ополчились на киношников.

Режиссер Максим Пешков заверил, что команда договорилась с администрацией и епархией.

«Патриархи и власти открестились и сказали, что не давали разрешения на полив в двадцатиградусный мороз. Вскоре полиция начала проверку. Если здание серьезно повреждено, инициаторов затеи ждет уголовка, пока идет оценка ущерба — грозит только статья за мелкое хулиганство», — написали авторы поста.

В декабре прошлого года суд арестовал бойца ММА Заура Исмаилова за спарринг с памятником сотрудникам МЧС на Кременчугской улице в Москве.