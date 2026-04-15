Таможенники во Внукове пресекли контрабанду рогов благородного оленя

Во Внукове таможенники обнаружили рога и черепа благородного оленя у иностранца

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Внуково пресекли контрабанду из России дериватов благородного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину остановили на «зеленом» коридоре. Таможенников привлек необычный багаж пассажира — похожие на части тел дикого животного предметы в черной пленке. Инспекторы провели проверку и установили, что это 12 единиц рогов и черепов оленя общим весом 30 килограммов.

Рога и черепа животного пытался вывезти иностранец, вылетавший транзитом через Стамбул в Германию.

Мужчина объяснил службе, что купил дериваты в России и планировал изготовить из них сувениры. О необходимости декларировать груз он не знал. Экспертиза установила, что останки принадлежат животному из семейства оленьевых, подвид — марал.

Против иностранца завели два административных дела, дериваты изъяли. Теперь ему грозит штраф.

