Россиянин пытался ввезти из Польши незадекларированные коллекционные часы

Сотрудники таможни на пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области задержали гражданина России и Германии, который пытался ввезти из Польши коллекционные часы стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Украшение он надел на руку, а коробку и чек спрятал в багажнике. Сам мужчина уверял, что часы нерабочие и что он приобрел их всего за две тысячи евро.

Однако экспертиза показала, что это коллекционные титановые часы, выпущенные в Швейцарии. Возбуждено уголовное дело об уклонении от таможенных платежей в особо крупном размере. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее таможенники задержали иностранца, приехавшего из Пекина. Он пытался провезти через зеленый коридор ювелирные изделия на 3,5 миллиона рублей.