Россиянина с 48 кг янтаря задержали на границе с Литвой

Сотрудники ФСБ, калининградские и московские таможенники общими усилиями пресекли попытку незаконного вывоза более 48 килограммов янтаря из России в Литву. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

«Автомобиль под управлением россиянина остановили в зоне таможенного контроля пункта пропуска „Чернышевское“. Ценный груз инспекторы обнаружили в газовом баллоне под днищем машины», — заявили в таможне.

Груз отправили на экспертизу. Специалисты установили, что это заготовки янтаря. Были как обработанные, так и необработанные фрагменты. Общая стоимость груза — 2,2 миллиона рублей.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Также силовики задержали других людей, вероятно причастных к происшествию. У них забрали дополнительно более 2,5 тонны янтаря и изделий из него без сопроводительных документов.

Ранее в Новороссийске мужчина пытался вывезти в ОАЭ зубы древнего мамонта. Он заявил таможенникам, что это якобы подарок другу.