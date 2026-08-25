В Норильске задержали мужчину, устроившего склад онлайн-наркомаркета

Сотрудники полиции предотвратили распространение в Норильске свыше 1,3 килограмма наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям правоохранители вычислили и задержали уроженца Ачинска 1998 года рождения, который работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств и выполнял функции так называемого склада.

«Полицейские изъяли у молодого человека в общей сложности более 1,3 килограмма мефедрона, альфа-PVP и каннабиса, которые он намеревался сбыть в интересах онлайн-наркомаркета», — рассказали в ведомстве.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело за незаконный сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу. Другие участники преступления устанавливаются.

Ранее стало известно, что россиянина задержали в Луизиане с рекордной партией метамфетамина. В прицепе фуры у него обнаружили 358 килограммов наркотических средств.