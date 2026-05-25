Таможенники нашли в сумке у иностранца рога благородного оленя

Российские таможенники обнаружили рога благородного оленя у иностранного гражданина, который вылетал в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Рога находились в дорожной сумке 55-летнего иностранца. Мужчина собирался вылететь в Душанбе и прошел через зеленый коридор.

«При сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, напоминающие части тел парнокопытного животного», — уточнили в пресс-службе.

Всего таможенники нашли в сумке шесть рогов общим весом почти шесть килограмм. Иностранец объяснил, что нашел их в лесу и не знал, что предметы необходимо декларировать.

Экспертиза подтвердила, что рога принадлежат благородному оленю семейства оленевых Cervidae и попадают под действие Конвенции СИТЕС. Против мужчины возбудили административные дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

