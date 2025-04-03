Таможенники нашли у пассажирки из Дубая ювелирные украшения на 5 млн рублей

Домодедовские таможенники обнаружили у пассажирки из Дубая ювелирные изделия на пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

«На „зеленом“ коридоре девушку остановил инспектор. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Она пояснила, что драгоценности покупала давно, с правилами не знакома», — уточнили в службе.

Согласно результатам экспертизы, кольца, серьги, браслеты, подвеска и часы — подлинные, они выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, малахита, перламутра, топаз и оникса.

Специалисты рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде. Пассажирке может грозить пятилетний срок или штраф до одного миллиона рублей.

На прошлой неделе в Приморье таможенники обнаружили и изъяли у иностранца пять лап гималайского медведя. Турист пытался вывезти их в Китай.