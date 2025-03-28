В Приморье таможенники изъяли у иностранца лапы гималайского медведя

Уссурийские таможенники обнаружили и изъяли у иностранца пять лап гималайского медведя. Турист попытался их вывезти из Приморья в Китай, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

Таможенники задержали иностранца в автомобильном пункте пропуска Пограничный. Он направлялся в Китай на автобусе. Служебная собака по кличке Зара указала на его рюкзак, причем мужчина заметно нервничал.

«При досмотре багажа пассажира таможенники нашли вакуумные пакеты с частями животного весом около четырех килограммов. Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил», — уточнили в ведомстве.

В результате экспертизы выяснилось, что в рюкзаке туриста находились «фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями». Этот вид животных находится под угрозой исчезновения, вывозить части их тел можно лишь при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования. На иностранца возбудили два дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф с возможной конфискацией груза.