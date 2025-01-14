Таможенники Домодедова нашли в багаже иностранца 50 кг человеческих волос

Прилетевшего из Дубая иностранца остановили таможенники аэропорта Домодедово из-за необычного багажа. Гость российской столицы вез в чемоданах почти 50 килограммов человеческих волос. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве пояснили, что пассажир не стал декларировать свой груз и отправился на выход по зеленому коридору. В ходе досмотра инспекторы нашли в багаже семь пакетов, в которых хранились около 300 связок из волос разного цвета.

Задержанный объяснил, что работает парикмахером-стилистом и прилетел в Москву после участия в международном фестивале красоты. По его словам, заготовки предназначены для изготовления париков и шиньонов. Стоимость своего груза задержанный оценил в 300 тысяч рублей.

Но проведенная экспертиза показала, что общая стоимость ввозимых в Россию волос превысила семь миллионов рублей. За отказ от декларирования товаров иностранца оштрафовали на 3,3 миллиона рублей.

В конце декабря таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже китайца фрагменты бивней мамонта общим весом в 40 килограммов. Иностранец объяснил, что планировал использовать кости древнего животного для изготовления сувениров. Но он не учел, что бивни мамонта в России считаются культурной ценностью. Против иностранца завели уголовное дело о контрабанде.