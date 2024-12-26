Части бивней мамонта на миллион рублей нашли в чемодане китайца в Москве

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже гражданина Китая фрагменты бивней мамонта общим весом почти 40 килограммов. Стоимость такой коллекции составляет более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Инспекторам 35-летний мужчина заявил, что стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей, таможенных правил он не знал, а товар планировал использовать для изготовления сувениров», — отметили в ФТС.

Мужчина собирался вылететь в Гуанчжоу, чтобы незаконно вывезти партию дериватов шерстистого мамонта. У него изъяли более 3,3 тысячи фрагментов.

По заключению Министерства культуры, изъятые предметы представляют культурную ценность. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что участники ОПГ пытались вывезти из России в Дубай золотые слитки на общую сумму более 500 миллионов рублей. Суд приговорил обвиняемых к срокам от семи лет и пяти месяцев лишения свободы. Они частично признали свою вину, но не согласились с решением судьи и подали апелляцию.