Таксиста из Казани заподозрили в надругательствах над пятилетней падчерицей

Таксиста из Казани заподозрили в надругательствах над падчерицей. Об этом со ссылкой на источники сообщило местное издание KazanFirst .

По его информации, 52-летний мужчина с 2022 года регулярно насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Сейчас его задержали и предъявили обвинения по двум статьям, но сам он вины не признает.

Задержанный ранее не судим и не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее украинский суд приговорил киевского фотографа Александра Ктиторчука к 12 годам тюрьмы. Прокуратура сумела доказать, что он больше 10 лет насиловал несовершеннолетних девушек и заставлял их сниматься в откровенных сценах. Фотограф признал вину и возместил пострадавшим моральный ущерб.