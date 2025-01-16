Таксиста из Казани заподозрили в надругательствах над пятилетней падчерицей

Таксиста из Казани заподозрили в надругательствах над падчерицей. Об этом со ссылкой на источники сообщило местное издание KazanFirst.
По его информации, 52-летний мужчина с 2022 года регулярно насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Сейчас его задержали и предъявили обвинения по двум статьям, но сам он вины не признает.
Задержанный ранее не судим и не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Ранее украинский суд приговорил киевского фотографа Александра Ктиторчука к 12 годам тюрьмы. Прокуратура сумела доказать, что он больше 10 лет насиловал несовершеннолетних девушек и заставлял их сниматься в откровенных сценах. Фотограф признал вину и возместил пострадавшим моральный ущерб.
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