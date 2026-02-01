Таксист высадил пассажирку после ДТП и запретил вызывать скорую

В Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после аварии и запретил ей вызывать скорую помощь, опасаясь лишения прав. У пострадавшей девушки диагностировали перелом позвоночника, передал телеграм-канал «112» .

Утром 31 января, по словам пассажирки Кристины, после столкновения у водителя сработали подушки безопасности, а она получила серьезные травмы.

Вместо помощи таксист стал убеждать ее, что ничего страшного не произошло, высадил на дороге, вручил тысячу рублей и попросил попутчика довезти до остановки. Однако тот сразу отвез девушку в больницу.

Врачи обнаружили у Кристины перелом позвоночника и множественные ушибы. Теперь ей предстоит носить корсет и восстанавливаться не менее трех месяцев.

Личность таксиста уже установили, ГИБДД проводит проверку. Сервис такси связался с пострадавшей и пообещал компенсацию.

