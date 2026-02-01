Иномарка влетела в столб в центре Москвы
Источник 360.ru: в Хамовниках водитель BMW врезался в столб и сбежал
Утром 1 февраля водитель в центре Москвы врезался в столб и сбежал с места аварии. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось в Хамовниках, в районе дома 55 по Большой Пироговской улице. После ДТП в иномарке сработали подушки безопасности.
«Мы проснулись от звука, как при столкновении. Через полчаса встали и увидели машину, которая врезалась в столб. Приехали машины МЧС, скорой помощи и полиции. Двери автомобиля закрыты. Сейчас ДПС, наверное, ждет эвакуатор», — рассказал о ситуации очевидец.
