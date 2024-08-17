Таксист в Петербурге умер во время выполнения заказа

В Александровскую больницу в Санкт-Петербурге доставили таксиста в состоянии клинической смерти. Он потерял сознание во время выполнения заказа, сообщила «Фонтанка» .

Около полудня 16 августа таксист вез клиента по Дальневосточному проспекту. В какой-то момент он врезался в машину, которая ехала впереди. Очевидцы вызвали экстренные службы. Водителя доставили в Александровскую больницу без сознания и пульса. Врачи безуспешно пытались его реанимировать и спустя 40 минут зарегистрировали смерть.

Личность таксиста установит полиция. Пострадал ли пассажир, неизвестно.

Другое ДТП с участием такси произошло на Международном шоссе в Москве недалеко от аэропорта Шереметьево. Водитель поругался с пассажиром, и во время ссоры машина врезалась в столб. После столкновения он попытался выстрелить в клиента из травматического пистолета.