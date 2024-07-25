Таксист в Москве устроил ДТП, поругался с пассажиром и выстрелил в него из травматики

Прокуратура: в Москве таксист поссорился с пассажиром и выстрелил в него

В Москве таксист поссорился с пассажиром и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Международном шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Мужчина сел в салон такси. В дороге он повздорил с водителем, тот врезался в металлическое ограждение и, достав травматический пистолет, несколько раз выстрелил в пассажира, пытаясь попасть в голову.

Пострадавшего госпитализировали, а таксиста задержали. Прокуратура выясняет обстоятельства по делу. Против стрелявшего могут возбудить уголовное дело о покушении на убийство.

По версии одного из Telegram-каналов, пострадавший тоже был таксистом, а конфликт возник из-за парковки.

В начале июня таксист без водительских прав устроил в Уфе тройное ДТП.