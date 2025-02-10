Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников

Таксист в Санкт-Петербурге спас пожилую женщину от мошенников, отказавшись везти ее в банк. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Водитель получил заказ к дому на проспекте Обуховской обороны и подъехал к дому, но пенсионерка прошла мимо автомобиля. Таксист написал заказчику в приложении, после чего женщина вернулась и спросила, он ли ее повезет.

Женщина рассказала, что не знает марку и номер автомобиля, потому что такси для нее вызвал чужой человек. Оказалось, что направлялась в банк и на протяжении всей поездки разговаривала по телефону. Из контекста таксист понял, что ее пытаются обмануть.

На камеру попало, как мужчина предупреждает пассажирку, что с ней разговаривают мошенники. Затем пенсионерка переспросила телефонного собеседника, нужно ли ей идти домой. После этого таксист начал кричать прохожим, которые знакомыми с пассажиркой.

На помощь пришли председатель ТСЖ и сосед пенсионерки, забрали ее и пообещали связаться с родственниками.

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