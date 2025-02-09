Россиян предупредили о «церковных» мошенничествах

Священник Волков: мошенники могут обманывать под видом сбора помощи для храмов

Объявление в интернете о сборе помощи для храмов и монастырей нужно проверять на официальных церковных сайтах. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Очень много мошенников действует от лица разных общественных организаций — в том числе „церковных“, от лица Церкви. Доверие к Русской церкви, духовенству в обществе высокое, поэтому часто люди не затрудняют себя проверкой информации», — отметил священник.

Доверять нужно только проверенным источникам. Баннеры в интернете таким источником не являются, добавил Волков.

За баннерами могут скрываться как мошенники, так и реальные храмы и монастыри, которые собирают пожертвования. Необходимо уточнить, существует ли реально храм, позвонить туда и уточнить информацию о баннере.

Мошенники стали красть деньги с помощью виртуального образа карты. Они вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы.