Таксист в Петербурге напал на волонтера, перевозившего двух кошек в переносках
В Санкт-Петербурге таксист напал на девушку-волонтера, которая перевозила двух кошек в переносках. Водитель забрал у нее телефон и разбил его об руль, угрожая выбросить животных на трассу. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, волонтер Юлия встретила кошек в аэропорту Пулково. Вызывая такси, она указала перевозку животных. Таксист, увидев переноски, открыл окна под предлогом плохого запаха и отказался их закрывать.
«Зачем вы взяли заказ с кошками? Вы могли не брать этот заказ, я в заказе указала, что перевозка животных», — заметила Юлия.
Потом водитель потребовал изменить маршрут, пригрозив, что высадит пассажирку на трассе. Когда волонтер начала снимать поведение водителя, он забрал телефон и попытался разбить его об руль. Также он потребовал код разблокировки, чтобы удалить видео. Второй телефон Юлии он также забрал.
«У вас праздник, вам грешить нельзя. <…> Вам грубить нельзя, это большой грех», — указала Юлия.
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Потом водитель попытался выбросить из машины переноски с кошками, но волонтер успела их перехватить. Водитель после этого выкинул из салона вещи пассажирки и замазал грязью номера.
До метро Юлии помогли добраться очевидцы. Девушка обратилась в службу поддержки такси и заявила, что подаст заявление в полицию.
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