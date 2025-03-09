Таксист в Петербурге напал на волонтера, перевозившего двух кошек в переносках

В Санкт-Петербурге таксист напал на девушку-волонтера, которая перевозила двух кошек в переносках. Водитель забрал у нее телефон и разбил его об руль, угрожая выбросить животных на трассу. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации телеканала, волонтер Юлия встретила кошек в аэропорту Пулково. Вызывая такси, она указала перевозку животных. Таксист, увидев переноски, открыл окна под предлогом плохого запаха и отказался их закрывать.

«Зачем вы взяли заказ с кошками? Вы могли не брать этот заказ, я в заказе указала, что перевозка животных», — заметила Юлия.

Потом водитель потребовал изменить маршрут, пригрозив, что высадит пассажирку на трассе. Когда волонтер начала снимать поведение водителя, он забрал телефон и попытался разбить его об руль. Также он потребовал код разблокировки, чтобы удалить видео. Второй телефон Юлии он также забрал.

«У вас праздник, вам грешить нельзя. <…> Вам грубить нельзя, это большой грех», — указала Юлия.