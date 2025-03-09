Москвичка приняла пакет за обезьяну и поставила на уши спецслужбы

Москвичка заметила обезьяну на крыше балкона столичной многоэтажки на Большой Грузинской улице. В беседе с 360.ru она рассказала, что специалисты уже вызволяют животное.

«Сидит на крыше балкона на последнем этаже. Как она там оказалась, мы не знаем. Мы ее увидели часов в пять, еще светло было. Стали звонить спасателям, думаю, сейчас холодно будет ночью, да вороны ее загрызут там. Она не очень большая — больше кошки», — сказала собеседница 360.ru.

Было предположение, что животное могло сбежать из Московского зоопарка, который находится неподалеку.

Однако позже источник 360.ru сообщил, что вызов оказался ложным. Спасатели прибыли на место происшествия, но вместо обезьяны обнаружили пакет.

«На крыше балкона находится пакет, который за что-то зацепился и колышется на ветру», — пояснил источник.

Ранее орангутан сбежал из московского зоопарка «Планета обезьян». Сотрудники быстро поймали животное и вернули в вольер.