Таксист без прав попал в тройное ДТП в Уфе

В Уфе произошло тройное ДТП, участником которого стал таксист, ездивший без прав. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГИБДД Башкортостана.

На перекрестке улиц Перспективная и Советов водитель за рулем Lada Kalina не справился с управлением и врезался в стоявшую на повороте Lada Vesta. От удара вторую машину отбросило на полосу встречного движения под колеса Renault.

В результате аварии пострадал 20-летний пассажир Lada Vesta. В ГИБДД отметили, что за рулем этой машины был таксист, который ездил без прав.