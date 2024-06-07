Таксист без прав попал в тройное ДТП в Уфе

В Уфе произошло тройное ДТП, участником которого стал таксист, ездивший без прав. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГИБДД Башкортостана.

На перекрестке улиц Перспективная и Советов водитель за рулем Lada Kalina не справился с управлением и врезался в стоявшую на повороте Lada Vesta. От удара вторую машину отбросило на полосу встречного движения под колеса Renault.

В результате аварии пострадал 20-летний пассажир Lada Vesta. В ГИБДД отметили, что за рулем этой машины был таксист, который ездил без прав.

Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году

Ефимов: Москва и Банк «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве о КРТ

«Тот самый физрук». В Серпухове запустили соревнования для учителей физкультуры

«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей

У общества запрос на все русское. Владелец Denis Simachеv — о развитии дизайна в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте