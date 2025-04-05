Таксист снес дорожный знак на Профсоюзной улице в Москве
Водитель такси вечером 5 апреля снес дорожный знак на Профсоюзной улице в Москве. в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
На записи видно, что легковушка снесла знак «Стоянка запрещена». У машины изрядно помят передний бампер.
Судя по кадрам, свидетелем ДТП стал коммунальщик. Водитель, держа отвалившиеся номера авто, что-то бурно объяснял ему.
Причины происшествия пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
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