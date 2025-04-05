Таксист снес дорожный знак на Профсоюзной улице в Москве

Водитель такси вечером 5 апреля снес дорожный знак на Профсоюзной улице в Москве. в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На записи видно, что легковушка снесла знак «Стоянка запрещена». У машины изрядно помят передний бампер.

Судя по кадрам, свидетелем ДТП стал коммунальщик. Водитель, держа отвалившиеся номера авто, что-то бурно объяснял ему.

Причины происшествия пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.