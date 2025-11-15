Таксист сбил мужчину на пешеходном переходе в Ульяновске

В Ульяновске на улице Шоферов автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. О происшествии рассказали 360.ru очевидцы.

«Ехал, видимо, с большой скоростью — в машине пробито лобовое стекло», — уточнила одна из них.

По ее словам, пострадавший потерял много крови, после чего его увезли на скорой. Она уточнила, что мужчину сбил таксист на Renault Logan.

Другая очевидица отметила, что подъезжая к месту происшествия, увидела мужчину, лежащего на дороге.

«Мне показалось, что он двигал руками, но крови было очень много. Пропустили скорую — думаю, его повезли в больницу. Дай бог, все хорошо закончится», — сказала она.

