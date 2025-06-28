Таксист насмерть сбил восьмилетнего мальчика в Одинцове

Таксист насмерть сбил мальчика у ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Как сообщил очевидец, водитель поворачивал, а ребенок выскочил из-за припаркованной машины и попал под колеса такси. Авария произошла на глазах у местных жителей.

«Ребенка откачивала реанимация в течение 20 минут, после чего сказали, что он погиб», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам очевидца, таксист — иностранец. Правоохранители посадили его в патрульную машину и увезли.

В соцсетях местные жители писали, что перед ДТП таксист «орал как ненормальный кому-то»: «Милочка, я в Одинцове». Дети сильно испугались.

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Как уточнили правоохранители, смертельная авария произошла во дворе дома на Триумфальной улице.

«По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на восьмилетнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи», — сообщили в МВД.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

Ранее жительница Ленобласти на Kia Spectra сбила четырехлетнего сына в свой день рождения. Мальчик получил серьезные травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.