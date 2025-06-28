Жительница Ленобласти на Kia Spectra сбила четырехлетнего сына в свой день рождения
В Лужском районе Ленинградской области 20-летняя девушка на автомобиле Kia Spectra сбила своего сына. Подробности сообщила Neva.Today.
Происшествие случилось на дачном участке. По предварительным данным, автомобилистка, сдавая задним ходом, наехала на четырехлетнего ребенка.
Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимационном отделении.
Отмечается, что в этот день мать пострадавшего отмечала свой день рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 29 июня
Водителей в Чехове проверили на соблюдение законодательства по воинскому учету
Глава Чехова проверил реконструкцию котельной в поселке Крюково
В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников
Запад признал поражение. На саммите НАТО в Гааге победил Путин
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно?
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте