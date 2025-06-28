Жительница Ленобласти на Kia Spectra сбила четырехлетнего сына в свой день рождения

В Лужском районе Ленинградской области 20-летняя девушка на автомобиле Kia Spectra сбила своего сына. Подробности сообщила Neva.Today .

Происшествие случилось на дачном участке. По предварительным данным, автомобилистка, сдавая задним ходом, наехала на четырехлетнего ребенка.

Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимационном отделении.

Отмечается, что в этот день мать пострадавшего отмечала свой день рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.