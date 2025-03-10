Таксист напал на волонтера с кошками в Петербурге и разбил ее телефон

Водитель такси выкинул из машины волонтера с животными. Причиной агрессии стал якобы запах от кошек. Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Девушка заказала такси из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, при этом она указала, что в переноске будут две кошки, По данным Telegram-канала Readovka, когда волонтер села в машину, то таксист сразу открыл окна с возмущениями, что якобы пахнет кошками и стал ей угрожать.

Когда пассажирка спросила, зачем он согласился выполнить заказ, водитель начал грубо с ней разговаривать, а потом выбил телефон из ее рук. После словесной перепалки таксист попытался выкинуть переноски с кошками, но у него ничего не получилось. Тогда он грубо высадил девушку из машины и уехал.

Позже волонтер попыталась вызвать еще одно такси, но к ней никто не приехал. В поддержке агрегатора ей сообщили, что профиль водителя на проверке, к тому же он лишился всех заказов.

В Новосибирске ранее таксист отказался везти женщину с семилетним сыном, когда узнал о низкой стоимости заказа.