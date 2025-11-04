Таксист изнасиловал петербурженку, высадил ее у метро и скрылся

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал молодую пассажирку в салоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Рано утром девушка вышла из дома на Владимирском проспекте и вызвала машину, чтобы добраться до нужного места.

«Пострадавшая рассказала, что села в автомобиль к незнакомцу, который, находясь во дворе дома 79 по проспекту Науки, изнасиловал ее в салоне. После этого отвез ее к станции метро „Девяткино“», — указали в ведомстве.

После этого таксист высадил петербурженку и скрылся.

Подозреваемого в преступлении полиция задержала на следующий день. Им оказался 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

