Такси залетело под фуру на 101-м километре МКАД. Есть пострадавший
Источник 360.ru: на МКАД машина такси влетела под грузовик, пострадал человек
Утром 10 марта авария произошла на 101-м километре МКАД, автомобиль такси столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
На фото с места происшествия можно увидеть, что легковушка буквально заехала под большегруз. В результате пострадал водитель такси, его доставили в больницу с переломом шейного отдела, но без повреждений спинного мозга.
Информация о состоянии водителя грузовика не поступала. Оперативные службы перекрыли две полосы движения, розлива топлива не произошло, добавил источник 360.ru.
Обстоятельства дорожной аварии уточняются.
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