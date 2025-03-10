Такси залетело под фуру на 101-м километре МКАД. Есть пострадавший

Источник 360.ru: на МКАД машина такси влетела под грузовик, пострадал человек

Утром 10 марта авария произошла на 101-м километре МКАД, автомобиль такси столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

На фото с места происшествия можно увидеть, что легковушка буквально заехала под большегруз. В результате пострадал водитель такси, его доставили в больницу с переломом шейного отдела, но без повреждений спинного мозга.

Информация о состоянии водителя грузовика не поступала. Оперативные службы перекрыли две полосы движения, розлива топлива не произошло, добавил источник 360.ru.

Обстоятельства дорожной аварии уточняются.

Днем ранее ДТП с участием электробуса произошло в Москве, пострадал подросток.