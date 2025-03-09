ДТП с участием электробуса произошло в Москве. Пострадал подросток

Источник 360.ru: в Москве подросток пострадал в ДТП с электробусом

Электробус попал в ДТП на юге Москвы. В результате подросток получил травмы, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пострадавшим оказался 14-летний школьник. На место аварии прибыли его родители. Подростка госпитализировали в детскую больницу № 20.

«Пострадавших в электробусе нет, затруднено движение в сторону Варшавского шоссе при выезде с Серпуховской улицы», — отметил он.

Ранее авария произошла с Nissan и КамАЗом произошла в Балашихе, на 29-м километре трассы М-7. В результате ДТП в салоне иномарки заблокировало 30-летнего водителя. Сотрудники МЧС освободили пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести и потерял сознание. Медики расценили его состояние как тяжелое. Пострадавшего доставили в районную больницу.