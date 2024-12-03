Такси и Mitsubishi устроили ДТП-перевертыш на МКАД в Западном Дегунине

Источник 360.ru: Mitsubishi перевернулся после ДТП с такси на севере Москвы

ДТП с участием такси произошло на 77-м километре МКАД в Западном Дегунине. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

От удара другой участник ДТП — иномарка Mitsubishi — оказался на крыше.

На место прибыли оперативные службы. Пассажиров перевернувшего авто деблокировали.

Утром 3 декабря массовая авария с участием автобуса и 16 легковых машин произошла на Ленинградском проспекте в Хорошевском районе Москвы.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, но движение в сторону центра оказалось серьезно затруднено.