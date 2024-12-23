Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на Новорязанской улице в Москве. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его информации, в аварию рядом с заведением «Три вокзала. Депо» попали такси KIA, автобус ПАЗ и машина Mazda. В ДТП пострадали две девушки: одна из получила вывих плеча, а вторая — ушиб носа.
«Разлива топлива нет, скорая помощь на месте», — рассказал собеседник 360.ru.
Ранее крупная авария произошла на МКАД — на 40 километре фура Scania наехала на бетонные блоки и перевернулась. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения из четырех.
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Такси, автобус и Mazda устроили ДТП на Новорязанской улице в Москве. Пострадали 2 девушки
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