Такси, автобус и Mazda устроили ДТП на Новорязанской улице в Москве. Пострадали 2 девушки

Источник 360.ru: в центре Москвы произошло ДТП с автобусом и такси

Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на Новорязанской улице в Москве. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, в аварию рядом с заведением «Три вокзала. Депо» попали такси KIA, автобус ПАЗ и машина Mazda. В ДТП пострадали две девушки: одна из получила вывих плеча, а вторая — ушиб носа.

«Разлива топлива нет, скорая помощь на месте», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее крупная авария произошла на МКАД — на 40 километре фура Scania наехала на бетонные блоки и перевернулась. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения из четырех.