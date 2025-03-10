Такса насмерть загрызла новорожденную дочь хозяев в Томской области

В городе Северске от укусов домашней таксы умерла новорожденная девочка. Родителям грозит уголовная ответственность, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Томской области.

Семья с ребенком 2025 года рождения жила в квартире по Коммунистическому проспекту. Такса напала на спавшую девочку ночью 10 марта. Когда мать подошла к кроватке, дочь уже не подавала признаков жизни.

Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

«Одной из причин нападения собак на людей, в том числе несовершеннолетних, является нарушение правил содержания домашних животных. Напоминаем, что к ответственности за своих питомцев могут быть привлечены их владельцы», — заявила пресс-служба регионального управления СКР.

Ранее в Подмосковье водитель авто спас 11-месячную девочку, которая посреди ночи выползла на дорогу. Ее мать заявила, что на улицу ребенка вынесла психически нездоровая бабушка.