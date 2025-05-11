Тайские врачи отказали в помощи российскому подростку после аварии

В Таиланде врачи отказались продолжать лечить российского подростка, попавшего в Паттайе в аварию на мопеде. Его мама задолжала клинике около миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, в момент аварии юноша был трезв. Он поехал в компьютерный клуб, когда начались шторм и гроза, но не справился с управлением.

Подростка доставили в клинику с повреждениями внутренних органов, переломами и кровотечением. Медики провели операцию и стабилизировали состояние пострадавшего.

Страховка не покрыла стоимость операции, поэтому медики отказались лечить россиянина дальше. Они даже не захотели переводить его в другую клинику, пока семья не закроет долг перед клиникой в размере миллиона рублей.

Для перевозки юноши в Россию у семьи нет денег. Мама подростка работает в Паттайе учителем игры на скрипке.

Ранее у российского подростка случился инфаркт в Таиланде.