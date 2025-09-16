Тайские врачи угробили упавшую в бассейн россиянку. Как теперь спасают девушку

Российская туристка упала у бассейна в Таиланде и получила очень серьезную травму головы. После этого она заговорила на древнерусском языке и стала вести себя как трехлетний ребенок, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, тайские врачи ампутировали путешественнице ухо, но не заметили начинающийся некроз. Они выписали девушку домой через пару дней, не сделав ей трепанацию черепа.

Сейчас туристка узнает родственников только на несколько секунд, а затем снова забывает. После травмы она теряет нить разговора через три секунды и может делать странные вещи: курить расческу и пить лосьон.

Мать россиянки сообщила, что как будто снова растит трехлетнюю дочку. Она планирует поехать вместе с ней в НИИ психического здоровья в Томске, чтобы восстановить ее когнитивные способности.

Ранее отдыхавшую в провинции Чонбури в Таиланде россиянку укусил инфицированный боррелиозом клещ. Она обратилась в больницу, когда след от укуса стал огромным.