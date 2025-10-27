Вор залезал в чужие дома и ложился в постель к спящим женщинам

В США мужчина залезал в чужие дома, чтобы изнасиловать спящих женщин

В американском городе Бивертоне полицейские арестовали 37-летнего Кристофера Ридмана, который по ночам дважды проникал в чужие дома и ложился в постель к спящим женщинам. Об этом сообщил телеканал KATU .

В штате Орегон камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в ночь на 8 октября прогуливался по центральным районам города, проверяя дверные руки в нескольких домах.

«Он проник как минимум в два разных дома, где забрался в постель к спящим женщинам», — сообщили в полиции Бивертона.

Согласно судебным документам, Ридман проникал в дома, чтобы совершить сексуальное насилие над женщинами.

Сосед одной из его жертв рассказал, что встретил Ридмана в ночь преступления. Ему показалось странным, что в тот момент на том были шорты и рюкзак, хотя на улице было довольно холодно.

Ридману предъявили обвинения по трем пунктам — в краже со взломом, сексуальном насилии и непристойном поведении. Обвинительное заключение вынесли 17 октября.

