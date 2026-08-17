Семь человек погибли при наводнении в США
NBC: в Индиане погибли семь человек после мощного шторма и наводнения
В результате мощных штормов и последовавших за ними рекордных наводнений в штате Индиана погибли как минимум семь человек. Об этом сообщило издание NBC News.
Стихийное бедствие, начавшееся с разрушительного шторма 11 августа, привело к затоплению сотен домов, масштабным разрушениям инфраструктуры и массовым блэкаутам.
По данным Центра оперативного управления по чрезвычайным ситуациям штата, возраст жертв составляет от четырех до 86 лет.
В отдельных районах центральной Индианы всего за двое суток выпало более 280 миллиметров осадков. Река Уайт-Ривер в районах городов Андерсон и Ноблсвилл поднялась почти до 7,6 метров, побив исторический максимум, державшийся 113 лет — с марта 1913 года.
Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей штата на введение режима федерального бедствия.
В начале августа в Китае эвакуировали 65 тысяч человек из-за ливней и угрозы наводнения.