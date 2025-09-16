Тайна перевала Наговициной. Странную деталь увидели на последних кадрах

Внимательные зрители нашли на последних кадрах с дрона у палатки Натальи Наговициной деталь, которую раньше никто не замечал. Об этом сообщил телеканал НТВ .

Живой альпинистку видел оператор дрона 16 августа. Наговицина двигалась. Беспилотник подняли к пику и 2 сентября, когда палатку спортсменки уже занесло снегом.

Оператор продержал аппарат над палаткой несколько минут. Наговицина не показалась, хотя должна была отреагировать на шум винтов. И лишь позднее специалисты рассмотрели видео внимательнее.

Это позволило заметить необычную деталь: рядом с камнем стоит походный рюкзак. На августовской съемке его нет.

Серая ткань рюкзака выделяется и на фоне занесенной снегом палатки. Он полностью чистый, словно принесли его только что. Кто мог принести походный рюкзак на Пик Победы, пока неясно.

Авторы материала предположили, что Наговицина была жива и 2 сентября — рюкзак, по их мнению, она собрала сама. Альпинистка могла решится на безумную авантюру: попытаться спуститься самостоятельно, несмотря на буран, температуру, голод и сломанную ногу.

Альпинист Дмитрий Данько в беседе с журналистами НТВ назвал такой исход дела теоретически возможным, но крайне маловероятным.

Если Наговицина и выбралась из палатки, то, скорее всего, она была в крайне тяжелом состоянии и могла действовать в бреду.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Она оставалась на высоте 7200 метров почти без еды и воды. Спасательную операцию остановили 2 сентября. Альпинистку признали погибшей.