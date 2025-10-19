Таинственные улики нашли у Лувра, полиция вышла на след дерзких грабителей

У Лувра нашли улики после дерзкого ограбления

Грабители Лувра оставили у музея улики. Их обнаружила полиция, сообщила le Parisien .

Найти вещественные доказательства удалось при осмотре территории рядом со знаменитым музеем. Среди улик — перчатки, черные маски и сумка, в которой злоумышленники вынесли предметы коллекции Лувра.

Предположительно, грабители выдали себя за работников коммунальной службы. Это позволило им проникнуть на территорию музея.

Следователи считают, что преступники скрылись через подземный переход, ведущий к одной из парковочных зон у Лувра.

Сейчас место происшествия оцепили. Полиция ведет сбор отпечатков и анализ ДНК-следов. Представители парижской прокуратуры сообщили, что расследование передали в отдел по борьбе с организованной преступностью.

По предварительным данным, речь может идти о группе, специализирующейся на ограблениях элитных бутиков и частных галерей. Один из похищенных предметов нашли, это корона супруги Наполеона III. Артефакт преступники разбили.

Источники le Parisien сообщали, что преступников было всего трое. Они попали в музей через здание, где шли строительные работы. Грабители поднялись на лифте, разбили окна в Лувре и пробрались в Галерею Аполлона.

Украсть им удалось девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона.