Россиянин умер во время отдыха в Анталье | 360°

01 мая 2024, 20:59
Россиянин умер во время отдыха в Анталье
Sabah: российский турист скончался на курорте в Турции
Российский турист скончался в Аланье. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.
По данным издания, 62-летний мужчина потерял сознание, находясь в номере отеля. Попытки врачей спасти его не увенчались успехом — он умер в больнице. Полиция начала рсследование происшествия.
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В апреле 2024 года еще один россиянин, проводивший отпуск в Турции, умер в номере местного отеля. Сотрудники гостинцы в Анталье обеспокоились, что один из гостей долго не выходит из номера. В комнате они обнаружили мертвого 40-летнего мужчину.
Гражданин Украины утонул в Таиланде, пытаясь переплыть от одного острова к другому после семейной ссоры. Тело мужчины обнаружили примерно через три дня после смерти.
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