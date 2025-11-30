«Сынок, просто дай о себе знать». Пропавшего месяц назад 16-летнего школьника нашли мертвым

Тело 16-летнего подростка обнаружили в реке Дон в Ростове-на-Дону после почти месяца интенсивных поисков. Об этом сообщили организаторы в сообществе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области.

По данным Telegram-канала Don Mash, тело подростка нашли 25 ноября в воде в шести километрах от Западного переходного моста, где юношу видели в последний раз. Длительное пребывание в воде сильно изменило внешность погибшего.

Предварительной причиной смерти назвали утопление.

Окончательную причину трагедии установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит определить, был ли это несчастный случай или насильственная смерть.

В поисках участвовали сотни людей, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт» и сотрудников правоохранительных органов. Проверенные сведения о возможных местонахождениях подростка в других городах не подтвердились.

«Я не спрашиваю, почему ты ушел, я не ищу виноватых. Я просто хочу знать, что ты жив. Хочу увидеть тебя, обнять, услышать твой голос. Сынок! Просто дай о себе знать, пожалуйста, одно слово, один звонок: „Мама, я жив“. И мы отменим все поиски», — обращалась мать подростка к сыну в соцсетях.