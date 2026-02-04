Сын Усольцевой заявил, что не собирается покидать город и старается жить дальше

Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов в эфире «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что не планирует переезжать в другой город. Он подчеркнул, что старается жить дальше.

«Я стараюсь жить дальше, этим и занимаюсь, в этом вижу смысл. Надо из любой ситуации выбираться. Я не депрессивный человек, буду продолжать жить дальше», — заявил молодой человек.

Даниил подчеркнув, что является православным человеком. Он добавил, что сделал предложение своей девушке.

Семья Усольцевых пропала в сибирской тайге 28 сентября 2025 года. Муж, жена и их пятилетняя дочь пошли в турпоход к горе Буратино и перестали выходить на связь.

По факту исчезновения туристов возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Приоритетной версией остается несчастный случай. Активные поиски завершились в середине октября.

Поиски возобновили в конце января, спасатели вновь прочесывали территорию у деревни Кутурчин Партизанского района. В региональном Следкоме пояснили, что мероприятия по поискам — плановые.