Сын пропавшей Усольцевой ждет возобновление поисков

Сыну Ирины Усольцевой пока не сообщали о сроках продолжения поисковой операции

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов ждет информацию о сроках возобновления активных поисков семьи. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По его словам, сведений от волонтеров и правоохранителей о возобновлении активной фазы поисков пока не поступало.

«Поисковики ничего не говорят, пока никто не знает, когда все начнется. Сам очень жду информации», — сказал Баталов.

Семья Усольцевых — 64-летний таежник Сергей, его 48-летняя жена Ирина, работавшая психологом, и их пятилетняя дочь Арина бесследно пропали 28 сентября 2025 года. Они приехали на автомобиле Skoda в район Кутурчинского Белогорья, оставили машину на окраине поселка и ушли в пеший поход к скалам вместе со своей пожилой собакой породы корги.

Сын женщины ранее высказывал предположение о том, что пропавшие родственники могли покинуть район на транспорте. При этом он не исключал и продолжения поисков в тайге.