Сын Милонова подрался с одноклассником в школе в Петергофе

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова пострадал в результате драки в школе в Петергофе. Информацию изданию 78.ru подтвердил сам парламентарий.

Конфликт произошел между 12-летними школьниками, сообщили журналисты.

«Подрался с одноклассником в школе. Сейчас его привлекают к ответственности. Он (одноклассник — прим. ред.) приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — рассказал Милонов.

Ранее депутат предложил создать на предприятиях детские сады и ясли. По его мнению, это повысит производительность, так как родители будут спокойны за своих детей, которые находятся рядом с работой.