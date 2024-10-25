В России могут появиться детские сады и ясли при крупных предприятиях. Это поможет значительно повысить производительность труда в стране, заявил 360.ru автор инициативы, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий предложил выдвинуть на обсуждение в Госдуме вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где ребенка можно оставить под присмотром на время рабочей смены.

По мнению Милонова, отводя детей в детский сад, который находится рядом с местом работы, родители будут трудиться в нормальном настроении. Им будет спокойнее, ведь ребенок находится под присмотром воспитателей.

Кроме того, отметил депутат, предприятия смогут пополнить кадры молодыми сотрудниками, которые отдадут предпочтение тем местам, где существует подобная форма социальной поддержки. Речь идет о специалистах, которые после окончания колледжа или института едут, к примеру, в другие города.

Появление детских садов при предприятиях, по мнению Милонова, станет дополнительной мотивацией для семей к рождению детей.

«Они будут знать, что дети развиваются нормально и находятся неподалеку от них. Также будут понимать, что предприятие готово помочь семье. Когда ребенок воспитывается в детском садике рядом с предприятием, то ему будут прививать с малых лет любовь и уважение к труду их родителей», — заключил он.

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